Страшное ДТП «Ауди» и «Лады-Гранты» в Калуге: водитель в реанимации‍

Накануне вечером в Калуге произошло серьезное ДТП, в котором тяжело пострадал водитель.

Страшное ДТП «Ауди» и «Лады-Гранты» произошло в Калуге на улице Телевизионной. В результате столкновения Ауди с Ладой водитель отечественного авто оказался в реанимации.

По инфиормации очевидцев, водитель иномарки подрезал «Ладу», а после скрылся с места ДТП, но был задержан сотрудниками полиции.

В результате столкновения водитель отечественного авто получил серьезные травмы и его увезли прямо в реанимационное отделение Калужской областной больницы.

Идет проверка обстоятельств ДТП.