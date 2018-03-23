Об отзывной кампании 23 марта сообщил Росстандарт. В сообщении говорится, что в России отзывают 4 мотоцикла Suzuki GSX-R1000A.
В России отзывают 4 мотоцикла Suzuki GSX-R1000A
23.03.2018 17:07
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Под действие сервисной кампании попадают мотоциклы, которые были проданы в период с сентября прошлого года.
В четырех мотоциклах модели Suzuki GSX-R1000A выявили некорректное программное обеспечение блока управления двигателем.
Владельцев отзывных транспортных средств проинформируют о необходимости посетить сервисный центре для замены блока управления двигателем и проверки приводной цепи.
Все работы будут проведены за счет компании.
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