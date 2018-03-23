Об отзывной кампании 23 марта сообщил Росстандарт. В сообщении говорится, что в России отзывают 4 мотоцикла Suzuki GSX-R1000A.

Под действие сервисной кампании попадают мотоциклы, которые были проданы в период с сентября прошлого года.

В четырех мотоциклах модели Suzuki GSX-R1000A выявили некорректное программное обеспечение блока управления двигателем.

Владельцев отзывных транспортных средств проинформируют о необходимости посетить сервисный центре для замены блока управления двигателем и проверки приводной цепи.

Все работы будут проведены за счет компании.