Росстандарт сообщил о второй отзывной кампании, которую проведет Mercedes-Benz на территории РФ. О первом отзыве сообщалось вчера и он затрагивает 12 тысяч автомобилей.
Mercedes-Benz в России отзывает 72 автомобиля GLC, С и S-класса
23.03.2018 14:39
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Вторая сервисная кампания затрагивает модели GLC, С и S-класса в количестве 72 экземпляров. Отзывными являются автомобили, реализованные в прошлом году.
В этих транспортных средствах есть вероятность несоответствие соотношения смеси газообразователя в определенных пиропатронах натяжителя ремня безопасности.
В рамках отзыва владельцам автомобилей произведут замену ремня безопасности для переднего сидения.
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