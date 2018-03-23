Mercedes-Benz в России отзывает 72 автомобиля GLC, С и S-класса

Росстандарт сообщил о второй отзывной кампании, которую проведет Mercedes-Benz на территории РФ. О первом отзыве сообщалось вчера и он затрагивает 12 тысяч автомобилей.

Вторая сервисная кампания затрагивает модели GLC, С и S-класса в количестве 72 экземпляров. Отзывными являются автомобили, реализованные в прошлом году.

В этих транспортных средствах есть вероятность несоответствие соотношения смеси газообразователя в определенных пиропатронах натяжителя ремня безопасности.

В рамках отзыва владельцам автомобилей произведут замену ремня безопасности для переднего сидения.