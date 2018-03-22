Вагонетки общей массой 113 тонн отбуксировал кроссовер Tesla Model X‍

Рабочие компании The Boring Company вместо электрической лебедки, которая обычно используется для буксировки груженых вагонеток из тоннеля решили использовать электрический кроссовер Tesla Model X.

Илон Маск продолжает показывать возможности электрического кроссовера и на днях он в своем Twitter аккаунте продемонстрировал, как Model X тянет состав груженых вагонеток общей массой 113,4 тонны.

Напомним, что Tesla Model X P100D получил силовую установку мощностью 774 л.с. и 967 Нм крутящего момента.

Это позволяет кроссоверу совершать разгон до первой «сотни» за 3,1 секунды. Стоит отметить, что максимально заявленная масса прицепа для кроссовера составляет 2 268 кг.