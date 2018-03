Вагонетки общей массой 113 тонн отбуксировал кроссовер Tesla Model X‍

Илон Маск продолжает показывать возможности электрического кроссовера и на днях он в своем Twitter аккаунте продемонстрировал, как Model X тянет состав груженых вагонеток общей массой 113,4 тонны.

Напомним, что Tesla Model X P100D получил силовую установку мощностью 774 л.с. и 967 Нм крутящего момента.

Это позволяет кроссоверу совершать разгон до первой «сотни» за 3,1 секунды. Стоит отметить, что максимально заявленная масса прицепа для кроссовера составляет 2 268 кг.

No real surface is perfect, but it did pull about 250,000 lbs of muck rail cars out of a tunnel pic.twitter.com/wlKbLwd0f7

— Elon Musk (@elonmusk) 22 марта 2018 г.