Названы самые популярные автомобили на вторичном рынке Петербурга

В последний месяц зимы на вторичном рынке Санкт-Петербурга было продано 13,2 тыс. автомобилей, что на 1,7% больше чем годом ранее.

Самой востребованной моделью в Петербурге по-прежнему считается Ford Focus. На нем остановило свой выбор 499 жителя Северной столицы (-16,3%). Стоит отметить, что в 2017 году Focus стал самой популярной моделью в регионе.

Второе место в феврале занимает Volkswagen Polo с результатом 285 единиц. Спрос на этот бюджетный седан вырос на 32,6%. Замыкает тройку Hyundai Solaris – 274 ед. (+24,5%).

Также в ТОП-10 самых популярных автомобилей на вторичном рынке Санкт-Петербурга вошли Skoda Octavia и Opel Astra, которые разошлись тиражом в количестве 265 ед. (+3,5%) и 246 (- 10,9%) ед. соответственно.

Далее в рейтинге оказались:

KIA Rio – 239 ед. (+32%)

Volkswagen Passat – 216 ед. (-1,4%)

Renault Logan – 208 ед. (-6,7%)

Volkswagen Golf – 169 ед. (+7%)

Mercedes-Benz E-Class – 165 ед. (+3,1%)