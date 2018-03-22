Шведско-китайский кроссовер Lynk&Co 02 представят 26 марта

Автомобильный бренд Lynk&Co готовится к презентации нового кроссовера Lynk&Co 02, а сегодня были названы дата премьеры и опубликованы тизеры новинки. Напомним, что бренд Lynk&Co был представлен в 2016 году и создавался компания Geely и Volvo.

Сейчас модельный ряд марки представлен только внедорожником 01, который создавался на одной платформе с Volvo XC40. Уже скоро модельный ряд расширится за счет кроссовера 02. Последний будет представлен официально 26 марта в Амстердаме.

В кроссовере 02 будут устанавливать гибридную силовую установку, состоящую из бензинного турбированного мотора и электрического двигателя.

В дальнейшем молодой автопроизводитель выпустит и полностью электрическую версию модели. При этом на старте продаж кроссовер получит турбированный 190-сильный двигатель Volvo 2.0 Drive-E, который будет работать с механикой, автоматом и семискоростным роботом с двойным сцеплением. Ожидается, что на рынок автомобиль выйдет во второй половине года.



