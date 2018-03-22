Представлен самый дорогой внедорожник в мире за 3,8 млн долларов‍

Китайская автомобильная компания IAT выпустила внедорожник с названием Karlmann King, концепт которого был представлен 2016 году, а в 2017 году компания запатентовала его в России.

Самый дорогой китайский внедорожник, который оценили в два миллиона долларов, создавался на базе пикапа Ford F-550, а предлагается он с бронированным кузовом. Необычной внешности автомобиль, как сообщалось ранее будет выпущен ограниченным тиражом.

Два миллиона долларов это стоимость обычного внедорожника, тогда как топовый вариант с бронированным кузовом обойдется по цене от 3,8 миллиона долларов.

В движение автомобиль будет приводится 6,8-литровым двигателем V10 мощностью 400 л.с. В качестве трансмиссии доступна автоматическая коробка на шесть скоростей, которая будет работать с полноприводной системой.

Вес автомобиля составляет 4,5 тонны, а бронированный вариант имеет вес 6 тонн. В китайском внедорожнике присутствует натуральное дерево, чайный набор, холодильник и дорогая кожа.

Но больше всего Karlmann King удивляет своим внешним видом. Как известно, будет выпущено всего 10 уникальных авто, но в России они вряд ли появятся, а оформление патента связано с защитой интеллектуальных прав.