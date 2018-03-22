Ford Mustang и Chevrolet Camaro устроили дрэг-гонку в пустыне

Ford Mustang GT и Chevrolet Camaro SS 1LE практически равноправные автомобили и определить кто из них лучше можно только в серии различных заездов.

Именно этим и решили заняться в издании Motor Trend, они решили выяснить какой из спорткаров быстрее проедет одну милю (1,61 километра).

Гонки организовали в пустыне. Под капотом Chevrolet Camaro SS 1LE находится 6,2-литровый мотор с 461-сильной отдачей, который позволяет автомобилю разгонятся от 0 до 100 км/ч за 4,1 секунды.

Максимальна скорость купе 250 км/ч. В Ford Mustang GT установлен V-образный восмицилиндровый мотор мощностью 466 л.с. Разгон этого автомобиля 3,9 секунды, максимальная скорость 250 км/ч.

