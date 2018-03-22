Geely к 2020 году увеличит долю авто на альтернативных источниках энергии

Китайский автопроизводитель Geely намерен к 2020 году увеличить долю автомобилей на альтернативных источниках энергии до 90% в общем объёме продаж.

Как известно, многие автопроизводители создают так называемые «зеленые» автомобили, а в Китае и вовсе поддерживается разработка таких автомобилей на государственном уровне.

Создание гибридов, электрокаров или водородных автомобилей это новая тенденция в мировом автомобилестроении, причем многие автокомпании говорят об увеличении числа «зеленых» авто в своих модельных рядах после 2020 года.

Так, в компании Geely руководство решило заняться выпуском авто на альтернативных источниках энергии, а также активно продавать их не только в Китае, но и на других рынках.