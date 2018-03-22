22 марта ДТП на Нормандии-Неман в Смоленске стало причиной огромной пробки. Там столкнулись две иномарки.
ДТП на Нормандии-Неман в Смоленске стало причиной огромной пробки
22.03.2018 17:29
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Сегодня на пересечении улиц Нормандии-Неман и Академика Петрова в Смоленске произошло ДТП с участим двух автомобилей. Движение по улице Нормандии-Неман в направлении «Шарма» весьма затруднено.
Об этом рассказали подписчики группы Drive2Smolensk в социальной сети «ВКонтакте».
По предварительным сведениям, Chevrolet Niva не пропустила «Шкоду».
В обоих автомобилях сработали подушки безопасности, но обошлось без серьезных травм.
Идет проверка обстоятельств ДТП.
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