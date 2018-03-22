22 марта ДТП на Нормандии-Неман в Смоленске стало причиной огромной пробки. Там столкнулись две иномарки.

Сегодня на пересечении улиц Нормандии-Неман и Академика Петрова в Смоленске произошло ДТП с участим двух автомобилей. Движение по улице Нормандии-Неман в направлении «Шарма» весьма затруднено.

Об этом рассказали подписчики группы Drive2Smolensk в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным сведениям, Chevrolet Niva не пропустила «Шкоду».

В обоих автомобилях сработали подушки безопасности, но обошлось без серьезных травм.

Идет проверка обстоятельств ДТП.