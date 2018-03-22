Днем, 21 марта фура раздавила машину ДПС в Ефремовском районе на федеральной трассе М-4.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием большегрузного автомобиля МАЗ и полицейской машины LADA было зафиксировано днем, 21 марта, на 320-м километре М-4, в Ефремовском районе Тульской области.

Как сообщают очевидцы аварии, в момент ДТП патрульная легковушка стояла рядом с закрытым постом ДПС, а фура ушла в занос во время движения. Легковой автомобиль оказался под кузовной частью фуры.

К счастью, в аварии никто не пострадал.