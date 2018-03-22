Hyundai Tucson 2018 получил новый двигатель в новой версии Sport

Сегодня автопроизводитель Hyundai подтвердил, что премьера обновленного кроссовера Tucson, который будет относится к 2019 модельному году, состоится в конце марта в Нью-Йорке.

Сегодня портал ТвоёАвто уже писал о предварительной дате презентации обновленного Hyundai Tucson при этом теперь стало известно, что в США кроссовер получил новый двигатель.

Так, оказалось, что модель получила новый двигатель, а также новую комплектацию Sport. Новая комплектация кроссовера Sport уже доступна для покупки в США, правда пока она предлагается для доресталингового варианта.

В этой комплектации предлагают новый четырёхцилиндровый двигатель 2.4 GDI, мощность которого составляет 184 л.с. при 237 Нм крутящего момента.

В паре с двигателем работает шестискоростной автомат, который передает крутящий момент на переднюю или обе оси. Стоит отметить, что этот двигатель предлагается и для Hyundai Santa Fe и Kia Sorento, но пока неизвестно будет ли он предложен для других рынков.

Также на американском рынке Hyundai Tucson доступен для покупки с бензиновым двухлитровым 166-сильным мотором и турбированным 1,6-литровым агрегатом.

В списке оборудования комплектации Sport есть колесные диски размером 19 дюймов, сдвоенные патрубки выхлопной системы, двухзонный климат-контроль, система мониторинга «слепых» зон и кнопка запуска двигателя.