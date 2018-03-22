Дорожная авария с участием большегрузного автомобиля парализовала движение автомобилей на трассе в Ставропольском крае.

‍22 марта ДТП с фурой перекрыло трассу Михайловск – Надежда под Ставрополем. На автодороге образовалась пробка.

Как сообщают автомобилисты, большегруз МАН совершил выезд на «встречку», протаранил отбойник и перегородил всю двухполосную дорогу. Причиной аварии считают мокрое дорожное покрытие.

К счастью, в ДТП никто не пострадал.