Дорожная авария с участием большегрузного автомобиля парализовала движение автомобилей на трассе в Ставропольском крае.
ДТП с фурой перекрыло трассу Михайловск – Надежда
22.03.2018 17:14
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22 марта ДТП с фурой перекрыло трассу Михайловск – Надежда под Ставрополем. На автодороге образовалась пробка.
Как сообщают автомобилисты, большегруз МАН совершил выезд на «встречку», протаранил отбойник и перегородил всю двухполосную дорогу. Причиной аварии считают мокрое дорожное покрытие.
К счастью, в ДТП никто не пострадал.
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