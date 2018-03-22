В Севастополе автомобиль вылетел с моста на рельсы‍, трое в больнице

Сегодня в Севастополе автомобиль вылетел с моста на рельсы‍, трое пострадавших оказались в больнице.

Дорожная авария произошла утром 22 марта, в Севастополе в 300 метрах от Хрусталёвской развязки «огурец» на обледеневшей дороге. Там легковой автомобиль упал с моста.

По данным очевидцев, эта жестокая авария произошла на 5-м км Монастырского шоссе, по направлению к кладбищу. Там расположен крутой поворот, который с утра обледенел. Скорее всего, водитель превысил скорость.

Факт аварии подтвердили и в ГИБДД. По информации полиции, пострадали 34-летний водитель и двое его пассажиров – 33-летняя женщина и 32-летний мужчина. Они госпитализированы.

Состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести и тяжелое.

В настоящее время устанавливаются причины аварии.