Дорожная авария, в результате которой пострадала молодая пассажирка, произошла вечером в минувшую среду.

21 марта около 20:00 в Курске 18-летняя девушка выпала из автобуса и попала под колеса. Пострадавшая госпитализирована в больницу.

Автомобильные инспекторы выяснили подробности аварии. Она произошла напротив дома №79«А» по ул. Карла Маркса. Там 57-летний водитель автобуса МАЗ не заметил, что 18-летняя девушка выпала из салона автобуса во время посадки и совершил на нее наезд.

В ДТП пострадавшая была госпитализирована