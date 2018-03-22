Два пешехода стали жертвами ДТП с BMW в Нальчике, которое произошло на прошлой неделе.

Авария, в результате которой пострадали два перехода, произошла в минувшую пятницу в Нальчике на пересечении улиц Шогенцукова и Тарчокова.

Установлено, что два 52-летних пешехода переходили проезжую часть по «зебре» 16 марта в 21:45. В этот момент на них совершил наезд 31-летний мужчина за рулем BMW.

Пешеходы получили травмы и были госпитализированы в больницу.

Полиция ведет проверку и выясняет все обстоятельства произошедшего, — сообщили в пресс-службе УГИБДД по Кабардино-Балкарии.