Лихач в Нальчике резко выехал на встречку и испугал пенсионера

Рискованные маневры лихача на отечественной «девятке» в Нальчике попали на видео.

В Нальчике авторам, который чуть не стал причиной ДТП, попал на видеорегистратор встречного водителя. Видеоролик попал в соцсети и вызвал возмущение пользователей.

Как сообщает автор поста, рискованные маневры он заснял в Нальчике 18 марта в 10.30 утра при повороте с улицы Тырныаузской на Идарова в сторону Северной. Там водитель ВАЗ-21099 неожиданно выехал на встречную полосу, несмотря на металическое ограждение разделительной полосы.

Водитель-пенсионер, на камеру которого попал автохам, впал в шок, и потом несколько дней мучился от давления и пережитого стресса.



