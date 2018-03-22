Пассажирка пострадала в жестком ДТП УАЗа и «Лексуса» в Старом Осколе, которое было зафиксировано 21 марта.

Полиция установила, что в минувшую среду в Старом Осколе 59-летний мужчина за рулем УАЗа в результате превышения скорости врезался в «Рено Сандеро», движущийся по встречке. В результате столкновения 53-летняя пассажирка иномарки пострадала и попала в больницу.

В этот же день в Белгороде 41-летний водитель совершил наезд на 55-летнюю женщину, переходившую проезжую часть по зебре на зелёный сигнал светофора.

В Корочанском районе Белгородской области на трассе «Белгород-Новый Оскол–Советское» пострадал 21-летний водитель «ВАЗ-21140», который протаранил движущийся впереди «Лексус». Молодой человек госпитализирован с травмами.