Сегодня утром водитель скутера тяжело пострадал в ДТП в Астрахани, его увезли на «Скорой» без сознания.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с грузовиком и скутером было зафиксировано утром 22 марта в Астрахани на улице Адмирала Нахимова.

Полиция установила, что 49-летний мужчина за рулем грузовой «Газели» поворачивал налево и столкнулся со скутером, которым управлял водитель 1953 года рождения.

Наряд ДПС и «Скорая помощь» незамедлительно выехали на место происшествия. Пострадавшего водителя двухколесного транспорта госпитализировали с переломом ноги и в бессознательном состоянии.

Идет проверка обстоятельств и причин ДТП.