На остановке в Томске‍ автобус сбил женщину

Сегодня в Томске на автобусной остановке водитель автобуса сбил женщину.

Серьезная авария, в которой пострадала женщина, произошла в среду, 21 марта, в 15:18 на улице Суворова, 15.

Полиция установила, что возле остановочного комплекса водитель автобуса ПАЗ совершил наезд на женщину-пешехода. На место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД и «Скорая». Медики осматривают женщину.

Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.