Сегодня утром на станции Рябцево в Смоленской области произошла смертельная авария с участием поезда и «Волги».

В Смоленской области поезд раздавил легковушку и убил водителя. Это ДТП произошло утром 21 марта, на станции Рябцево Починковского района.

Как выяснили сотрудники МЖД Смоленского региона, автомобилист на «Волге» совершил выезд на пути перед близко идущим грузовым составом.

Водитель локомотива применил экстренное торможение, но из-за маленького расстояния столкновения избежать не удалось. В результате столкновения погиб водитель машины.

Движение других поездов не было нарушено.