Сегодня, 21 марта, в Нефтегорском районе пьяный лихач устроил крупное ДТП.

Дорожная авария с участием пьяного водителя на «Шевроле Ланос» произошла 21 марта чуть позже 18:00 в Нефтегорском районе. В результате ДТП пострадали три человека.

Предварительно установлено, что 32-летний водитель «Шевроле Ланос», будучи в нетрезвом состоянии, двигался по автодороге «подъезд к Оренбургу от М-5 Урал». Лихач не справился с управлением, выехал на встречку и протаранил «Ладу Приору».

В результате столкновения пострадал водитель «Шевроле», 53-летний водитель «Лады» и его 36-летний пассажир. Всех пострадавших госпитализировали с травмами ног.

ГИБДД ведет проверку по факту аварии, после чего будет принято процессуальное решение.