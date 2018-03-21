Жесткое ДТП в Великом Новгороде — водитель вылетел из машины

Сегодня, 21 марта, в Великом Новгороде произошло жесткое ДТП, в результате которого водитель вылетел из машины через лобовое стекло.

Дорожно-транспортное происшествие с участием Нивы и ВАЗ-2105 было зафиксировано в Великом Новгороде 21 марта в 10 часов утра. Автомобили столкнулись на кольце проспект Мира — улица Нехинская.

Очевидцы происшествия в группе «ВКонтакте» рассказывают, что от мощного удара водителя Нивы от удара выкинуло из машины и увезли на «Скорой» без сознания.

Сотрудники полиции ведут проверку обстоятельств ДТП.