ГИБДД Пензы ищет свидетелей двух аварий с участием пешеходов‍. По данным полиции, первое ДТП произошло 18 марта в 08:40 на ул. Тернопольской, 7. Там водитель иномарки Suzuki 8Х4 сбил женщину. Очевидцев просят позвонить по номерам: 59−90−14, 59−90−37, 59−90−02,59−90−03, — или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина-181, кабинет № 14.

Вторая женщина стала жертвой наезда 20 марта в 8.05 напротив дома № 11 по ул. Кронштадтской. Свидетелей этой аварии просят позвонить по номерам: 59−90−47, 59−91−26, — или обратиться по адресу: г. Пенза, ул. Бакунина, 181, кабинет № 13.

Виновники обоих ДТП скрылись с места происшествия.