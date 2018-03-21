Дорожная авария, в которой тяжело пострадал дорожный рабочий, произошла на трассе «Улан-Удэ–Кяхта» в Бурятии.

Дорожного рабочего жестко сбил водитель самосвала в Бурятии на трассе «Улан-Удэ–Кяхта». В результате наезда пострадавший получил тяжелые травмы.

После расследования в отношении виновника ДТП возбуждено уголовное дело. Владельца самосвала обязали выплатить пострадавшему компенсацию в размере 350 тысяч рублей за моральный и физический ущерб.

Для обеспечения выполнения решения суда служба приставов наложила арест на принадлежащий бизнесмену самосвал и запретила проводить регистрационные действия остальных транспортных средств.