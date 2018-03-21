В Ухте водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

В Ухте неизвестный водитель на неустановленном автомобиле сбил женщину на зебре и скрылся с места ДТП.

Серьезное дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина-пешеход, было зафиксировано 20 марта, в Ухте.

Установлено, что на проспекте Ленина напротив дома № 38 около 20:30, неизвестный автомобиль сбил женщину-пешехода 1987 года рождения. В момент аварии она переходила дорогу по «зебре».

Совершив наезд, виновник ДТП уехал, даже не остановившись, чтобы оказать женщине помощь. Она серьезно пострадала и была госпитализирована с травмами, переломами и сотрясением головного мозга.

Правоохранительные органы ведут розыск виновника ДТП.