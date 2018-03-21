Легковушка протаранила автобус в Симферополе‍, пострадали семеро

В среду, 21 марта, около 13:00 в Симферополе произошло ДТП с участием автобуса «Эталон» и легкового автомобиля «Жигули». В результате столкновения семь человек получили травмы, а на проспекте Победы у Бородинского кольца собралась огромная пробка.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, автобус вылетел на обочину и протаранил металлическое ограждение, а у «Жигулей» оторвало колесо и смяло переднюю часть. По предварительным данным, в аварии пострадали семь человек. На месте ДТП работают сотрудники «скорой помощи».

Автомобили встали в затор на проспекте Победы и, в частности, на Бородинском кольце. Как передает сервис «Яндекс. Пробки», скорость движения транспортных средств не превышает 3 километров в час. Движение затруднено от улицы Титова до торгового комплекса «Новацентр».