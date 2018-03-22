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ДТП с фурой на трассе Кемерово — Яшкино собрало огромную пробку

ДТП
22.03.2018 00:10
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Фото ДТП с фурой на трассе Кемерово — Яшкино, которое произошло 21 марта, собрало огромную пробку.

Сегодня в 13:00 неподалеку от заповедника «Томская писаница» произошел серьезный дорожный инцидент. В результате заноса фуры движение на автодороге «Кемерово — Яшкино» замерло на два часа.

Предварительно установлено, что водитель большегрузное автомобиля не справился с управлением на скользком участке трассы и ушел в занос. Фура перегородила движение на дороге.

В результате происшествия никто не пострадал обстоятельства ДТП уточняются.

 

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