Фото ДТП с фурой на трассе Кемерово — Яшкино, которое произошло 21 марта, собрало огромную пробку.
ДТП с фурой на трассе Кемерово — Яшкино собрало огромную пробку
22.03.2018 00:10
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Сегодня в 13:00 неподалеку от заповедника «Томская писаница» произошел серьезный дорожный инцидент. В результате заноса фуры движение на автодороге «Кемерово — Яшкино» замерло на два часа.
Предварительно установлено, что водитель большегрузное автомобиля не справился с управлением на скользком участке трассы и ушел в занос. Фура перегородила движение на дороге.
В результате происшествия никто не пострадал обстоятельства ДТП уточняются.
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