ДТП с фурой на трассе Кемерово — Яшкино собрало огромную пробку

Сегодня в 13:00 неподалеку от заповедника «Томская писаница» произошел серьезный дорожный инцидент. В результате заноса фуры движение на автодороге «Кемерово — Яшкино» замерло на два часа.

Предварительно установлено, что водитель большегрузное автомобиля не справился с управлением на скользком участке трассы и ушел в занос. Фура перегородила движение на дороге.

В результате происшествия никто не пострадал обстоятельства ДТП уточняются.