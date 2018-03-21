Автобус влетел в столб ЛЭП под Черкесском, четверо пострадали

В понедельник автобус ПАЗ-32053 влетел в столб ЛЭП под Черкесском, пострадали четыре пассажира.

Как сообщили в республиканском ГИБДД, автобус с пассажирами ехал по трассе из Черкесска в Домбай, водитель не справился с управлением и съехал с дороги. Автобус врезался в опору ЛЭП. В результате пострадали 4 пассажира автобуса и были госпитализированы в районную больницу.

В полиции выясняют обстоятельства ДТП. У водителя автобуса взята кровь для исследования на алкоголь.