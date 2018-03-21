Авария, в которой пострадала школьница, произошла 20 марта на улице Чернышевского в городе Елизово.

Вчера 12-летнюю девочку на Камчатке сбил пенсионер на УАЗе. В момент наезда школьница переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

Как установили сотрудники ГИБДД, 20 марта в 15:20 на улице Чернышевского в городе Елизово 64-летний водитель УАЗа сбил 12-летнюю девочку, которая выбежала на проезжую часть в неположенном месте.

В результате ДТП девочка получила травмы, ей было назначено амбулаторное лечение.