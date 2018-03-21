«Пьяное» ДТП произошло вчера в Зубово-Полянском районе Мордовии.
«Пьяное» ДТП в Мордовии — водитель выехал на встречку
21.03.2018 16:50
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Вечером 20 марта в Зубово-Полянском районе Мордовии произошло ДТП с участием нетрезвого водителя.
Как сообщили в ГИБДД республики, авария произошла 20 марта, в 18:50 на 447-м км трассы М5 «Урал». Мужчина за рулем Chevrolet Cruze, будучи в нетрезвом состоянии, не выбрал безопасный боковой интервал. В результате произошло касательное столкновение со встречным «ГАЗ-2834».
В результате столкновения пострадал сами виновник аварии. У него сотрясение мозга и закрытая черепно-мозговая травма. Мужчине назначено амбулаторное лечение.
Идет проверка обстоятельств и причин ДТП.
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