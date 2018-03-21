В Иванове произошло ДТП автобуса и троллейбуса, пассажиры получили травмы

Три ДТП произошло в Ивановской области за минувшие сутки, пострадали 3 человека.

В Иванове произошло ДТП автобуса и троллейбуса, в котором пассажиры получили травмы. Авария была зафиксирована на улице Сарментовой 20 марта. Там 79-летний пассажир троллейбуса получил ушиб головы при торможении, а 63-летняя пассажирка автобуса «Багдан», в который влетел попутно едущий 42-летний мужчина на «Пазе», также получила травмы. Пострадавших госпитализировали в 7-ю больницу.

Еще одна авария произошла на проспекте Строителей. Там 75-летний пеосионер на «Шевроле Авео», поворачивая налево, протаранил встречный «Рено Сандеро» под управлением 37-летней автоледи.

Пассажирка второй иномарки, женщина 1947 года рождения, также была доставлена в 7-ю горбольницу с переломом бедра, сообщают в региональном управлении ГИБДД.