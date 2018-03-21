В минувший вторник в Алтайском крае произошел дорожный инцидент с участием полицейской машины.

В Алтайском крае полицейский устроил «перевертыш» на служебной машине. Это одиночное ДТП произошло во вторник, 20 марта. К счастью, авария обошлась без пострадавших.

Как установили коллеги виновника ДТП, оно произошло неподалеку от села Ая. Там водитель патрульно-постовой службы во время езды потерял управление и допустил опрокидывание машины. В момент аварии полицейский находился при исполнении обязанностей, в форменном обмундировании и был абсолютно трезв.

К счастью, повреждения автомобиля оказались незначительными, а вам водитель не пострадал.