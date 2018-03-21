В России назвали цены на обновленный универсал Subaru Outback

Российский офис компании Subaru объявил о начале продаж в России обновленного Subaru Outback, а также назвал цены. Для россиян универсал предложат в пяти комплектациях по цене от 2 399 900 рублей.

Топовый вариант обновленной модели оценили в 3 299 900 рублей. В сравнении с автомобилем 2017 года цена не поменялась.

В отличие от предшественника Subaru Outback получил незначительные изменения во внешности и систему EyeSigh. Так, в экстерьере универсала появилась новая решетка радиатора, большие противотуманные фары, а также обновленный передний и зданий бамперы.

Цветовая гамма представлена 8 вариантами. Среди изменений стоит отметить улучшенную шумоизоляцию, модернизированный электроусилитель руля, новые сидения, а также другую приборную панель.

Моторная гамма обновленной модели представлена 2,5-литровым 175-сильным и 3,6-литровым 260-сильным агрегатом. Среди трансмиссий доступен коробка Lineartronic.

В составе системы EyeSight будет функция адаптивного круиз-контроля, система экстренного торможения и другое.