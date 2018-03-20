ГАЗель и Volvo лоб в лоб столкнулись на объездной в Орске, серьезно пострадал водитель грузовика.

Серьезная авария произошла в Орске. Там в лобовом ДТП столкнулись грузовая ГАЗель и «Вольво».

Установлено, что 29-летний водитель, управляя иномаркой Вольво, двигался по объездной дороге в сторону поселка Мостострой. Мужчина потерял управление и выехал на встречку.

Там иномарка протаранила ГАЗ-2818. В результате мощного удара оба транспортных средства оказались серьезно повреждены а водитель ГАЗа получил травмы.

Сотрудники ГИБДД ведут проверку по факту ДТП.