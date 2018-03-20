Жесткое ДТП произошло сегодня утром в Малосердобинском районе. Машина всмятку, погиб водитель.
Жесткое ДТП в Малосердобинском районе — машина всмятку, погиб водитель
20.03.2018 21:38
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Дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь мужчины, было зафиксировано 20 марта в 7 часов 19 минут по московскому времени на трассе ФАД Р-158 «Нижний Новгород — Саратов» в Малосердобинском районе Пензенской области.
ГИБДД установило, что на этом участке трассы столкнулись «Газель Next» с водителем 1963 года рождения и иномарка Chevrolet Lacetti, за рулем которой находился мужчина 1986 года рождения.
От страшного удара Chevrolet Lacetti превратилась в кусок металла, а ее водитель от полученных травм погиб на месте аварии. Пострадала девочка 2014 года рождения — пассажирка иномарки. Ей оказали медицинскую помощь.
Водитель «Газели» остался цел и невредим.
Сотрудники ГИБДД разыскивают свидетелей этой аварии.
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