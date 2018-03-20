Накануне днем 1,5-тонная «Газель» сбила женщину на «зебре» в Марий Эл.

На трассе «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск» в понедельник, 19 марта, случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадала женщина.

Установлено, что 19 марта, около 13:40, в Медведевском районе на 9 километре автодороги «Йошкар-Ола – Козьмодемьянск» водитель автомобиля ГАЗ-31105 сбил женщину-пешехода. В момент ДТП женщина переходила проезжую часть по «зебре».

В результате наезда пострадавшая женщина была тяжело травмирована и госпитализирована в больницу.

Полиция ведет проверку по факту ДТП.