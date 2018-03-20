Жуткое лобовое ДТП с пострадавшими в Краснодаре попало на видео

Сегодня днем произошло жуткое лобовое ДТП с пострадавшими в Краснодаре, которое попало на видео.

Серьезная авария произошла в Краснодаре 20 марта около 16:00 на пересечении улиц Российская и Усурийская. Там лоб в лоб столкнулись BMW и Тойота Corolla.

Как сообщают очевидцы ДТП, причиной стал выезд одного из его участников на встречную полосу. На место инцидента прибыли сотрудники полиции, спасатели и врачи «скорой».

Полиция ведет проверку обстоятельств ДТП.