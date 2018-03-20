Телескопические погрузчики являются универсальной техникой. Это специальные машины, на которых установлена телескопическая стрела. Погрузчики многофункциональны и на них при необходимости можно устанавливать другое оборудование. Это могут быть вилы, бур, ковш и т.д.

Причины поломок погрузчиков

Каким бы надежным и качественным не было оборудование, со временем оно все равно выходит из строя и понадобится ремонт погрузчиков. Причинами поломок могут быть как естественный износ деталей, так и несоблюдение правил эксплуатации. Если по какой-то причине погрузчик сломался, то незапланированный простой техники для любой организации может вылиться в огромные убытки. Чтобы такого не произошло, требуется во время проводить регламентные работы.

Как выполняется ремонт погрузчиков?

Сегодня компания Logistic Forklift производит ремонт такой техники. При ремонте погрузчиков могут проводиться работы:

Выполняется диагностика гидравлической системы.

Проводится монтаж гидроразводок.

Могут устанавливаться на технику любые запчасти для погрузчиков.

Ремонт гидравлического оборудования и электрооборудования.

Настройка топливной аппаратуры.

При ремонте телескопических погрузчиков, как правило, применяются только запчасти высокого качества. Чтобы производить такой ремонт, нужны профессионалы, которые прошли обучение. К тому же здесь требуется применение специального оборудования и инструменты.

Залогом успешной работы погрузчиков является правильное использование оборудования. Когда нарушается технология, то могут возникать проблемы с ним и это в дальнейшем приводит к неизбежной порче рабочих деталей. Результатом может быть затруднение процесса выполнения работ на объекте.

Холодная зима также оказывает отрицательное влияние на эксплуатацию такой техники. Есть предприятия, где погрузчики сейчас эксплуатируются при большой влажности. Если постоянно эксплуатировать погрузчики в таких сложных условиях, то металл быстро окисляется. Он может покрыться за короткое время ржавчиной. Это все оказывает негативное влияние на контакторы, так как они быстро окисляются, и происходит отказ техники.

Современные погрузчики относятся к высокотехнологичному производственному оборудованию. Без погрузчиков сегодня не могут обойтись никакие предприятия. Исправный телескопический погрузчик может сэкономить много времени. Это все позволяет намного увеличить эффективность от его использования.