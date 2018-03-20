BMW покажет экстремальную версию купе BMW M2 Competition в апреле

По слухам в следующем месяце будет представлена экстремальная версия BMW М2, которая получит более высокопроизводительный мотор и приставку к названию Competition.

Баварский автопроизводитель для двухдверки подготовил рядный шестицилиндровый мотор S55, который был позаимствован у старшей модели – М4.

В BMW М2 Competition ДВС будет генерировать 410 л. с. и 500 Нм., что на 45 л.с. больше чем текущий мотор М2.

Предположительно, в новом немецком купе разгон до первой сотни увеличится на 0,2 секунды, а максимальная скорость составит 270 км/ч.

Также ожидается, что в М2 Competition появятся новый аэродинамический обвес из более легких композитных материалов и исчезнут некоторые элементы в салоне, чтобы сделать автомобиль более легким.