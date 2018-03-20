Названы цены на новый роскошный «внедорожник» DS7 Crossback

На китайском рынке стал доступен для покупки новый роскошный внедорожник DS7 Crossback, который предлагается в Китае в пяти комплектациях.

Стоимость кроссовера в базовой комплектации составляет 213 900 юаней или 1,94 миллиона рублей. Топовый вариант новинки оценили в 314 900 юаней или 2,86 миллиона рублей.

В отличие от европейского вариант, китайская версия получила увеличенные габариты, которые составляют: 4 603/1 891/1 626 мм. Расстояние между осями — 2 740 мм.

В списке оснащенности начальной комплектации модели меньше премиальных опций, чем у европейского варианта, за счет чего она дешевле.

Линейка двигателей представлена 1,6-литровым мотором, мощность которого составляет 180 или 220 л.с. Пару моторам составляет восьмискоростной автомат, который передаст крутящий момент только на переднюю ось.