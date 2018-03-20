В России‍ Audi отмечает 20-летний юбилей

Первое представительство марки было открыто в здании Центра немецкой экономики в 1998 году, а в настоящее время в России насчитывается 54 дилерских центра в 40 российских городах.

Еще на счету немецкого автопроизводителя инновационный московский шоу-рум Audi City Moscow. В первый год Audi в России презентовала купе Audi TT, в 2004 году компания в России бурно развивала свою дилерскую сеть и это к тому же совпало со стартом продаж флагманского седана Audi A8 с 6,0-литровым мотором, а также младшей моделью Audi A6.

В 2005 году на российском рынке появился большой кроссовер Audi Q7. В текущем году автопроизводитель для россиян стал предлагать новое поколение Audi A8. Помимо этого в нашу страну приедет RS3, А7 и А6, а во второй половине 2018 года в РФ появится флагманский кроссовер Audi Q8.