Серьезная авария с участием легковушки и внедорожника произошла сегодня днем в Рязани на Московском шоссе.
Видео жёсткого ДТП на Московском шоссе в Рязани появилось в Сети
19.03.2018 22:49
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Видео жёсткого ДТП на Московском шоссе в Рязани появилось в Сети. Авария произошла днём в понедельник, 19 марта, на перекрестке с улицей Западной.
Видео с моментом аварии опубликовано в группе «Дороги Рязани».
На кадрах видно, что легковушка решила проскочить светофор «на красный» и врезалась во внедорожник.
На месте аварии образовалась серьёзная пробка.
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