Серьезная авария с участием легковушки и внедорожника произошла сегодня днем в Рязани на Московском шоссе.

Видео жёсткого ДТП на Московском шоссе в Рязани появилось в Сети. Авария произошла днём в понедельник, 19 марта, на перекрестке с улицей Западной.

Видео с моментом аварии опубликовано в группе «Дороги Рязани».

На кадрах видно, что легковушка решила проскочить светофор «на красный» и врезалась во внедорожник.

На месте аварии образовалась серьёзная пробка.