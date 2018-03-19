Сегодня на Минском шоссе в Подмосковье полицейский разбился насмерть о снегоуборочную машину.

Смертельное дорожно-транспортное происшествие, унесшее жизнь сотрудника ГИБДД, случилось на 51-м км Минского шоссе в Подмосковье в понедельник, 19 марта.

Как установили сотрудники полиции, инспектор во внерабочее время управлял своей личной иномаркой BMW, и при невыясненных обстоятельствах протаранил снегоуборочную машину, стоящую на обочине дороги.

Полиция Московской области ведет служебную проверку по факту гибели сотрудника ГИБДД.