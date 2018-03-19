Сегодня утром 15-летнюю девочку сбила иномарка на зебре в Петрозаводске.
15-летнюю девочку сбила иномарка на зебре в Петрозаводске
19.03.2018 22:01
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Дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала несовершеннолетняя, случилось 19 марта около 11 утра в столице Карелии.
Сотрудники ГИБДД Петрозаводска установили, что девочка-подросток 2003 года рождения переходила проезжую часть в районе дома № 37 по Первомайскому проспекту. На нее совершил наезд водитель автомобиля «Шевроле».
В результате наезда девочка получила травмы и была госпитализирована. Сотрудники полиции устанавливают обстоятельства происшествия.
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