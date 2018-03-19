Трое погибли в страшном ДТП в Усть-Куломском районе Коми, которое произошло 19 марта в 16:42 на 46-м километре автодороги «Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыелдино».

Дорожный инцидент со смертельным исходом произошел сегодня на 46-м километре автодороги «Усть-Кулом – Усть-Нем – Мыелдино».

Сотрудники ГИБДД установили, что во время езды от Усть-Кулома в направлении Усть-Нема, мужчина 1959 года рождения за рулем автомобиля Lada Largus пошел на обгон, не убедившись в безопасности маневра. На встречке он столкнулся с автомобилем «Нива» под управлением водителя 1987 года рождения.

От страшного удара на месте аварии погибли водитель и пассажирка «Нивы», а также пассажирка автомобиля Lada Largus. Пострадали водитель и пассажир автомобиля Lada Largus и двое пассажиров «Нивы».

Сотрудники полиции выясняют причины и обстоятельства ДТП, а также личности участников аварии.