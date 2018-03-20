Названы автомобильные компании с самым лучшим сервисом

Рейтинг был подготовлен американским агентством J.D. Power, которое составляет такой рейтинг каждый год на основании проведенного опроса.

В новом опросе приняли участие более 74 тысяч автовладельцев, машины которых возрастом от 1 до 3 лет.

Автомобилистов просили оставить свои отзывы по качеству обслуживания в дилерских центрах, а также насколько быстро осуществляют ремонт автомобилей, насколько удобно располагается дилерский центр и многие другие вопросы.

Максимальное количество баллов по итогам опроса составляет 1000. Так, в этом году самый лучший сервис оказался у компании Infiniti, которая получила 876 баллов и стала лидером среди премиальных автомобильных компаний.

Среди массовых брендом лучший сервис оказался у Buick, которая получила 820 баллов.