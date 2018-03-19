Вечером в воскресенье пьяная автоледи на BMW врезалась в дерево под Калининградом.

Дорожно-транспортное происшествие с участием нетрезвой 38-летней калининградки произошло накануне вечером на трассе Калининград — Крылово.

ГИБДД установило, что автоледи за рулем BMW, сев за руль в состоянии алкогольного опьянения, в 20:05 18 марта ехала со стороны Калининграда в направлении посёлка Крылово по дороге Калининград — Крылово через Правдинск.

Превысив скорость, женщина потеряла упрвавление и наехала на придорожное дерево. В результате аварии автоледи получила травмы.

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