Форд жестко врезался в отбойник на трассе в Шексне — водитель погиб, пассажир в коме

Вечером 18 марта Форд жестко врезался в отбойник на трассе в Шексне. В результате ДТП водитель погиб, пассажир в коме.

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом произошло на трассе в Шексне Вологодской области. 44-летний мужчина за рулём «Форд Мондео» потерял управление и протаранил отбойник разделительной полосы.

От страшного удара расплющило переднюю часть иномарки, на месте аварии погиб водитель. Его 42-летнего пассажира доставили в реанимацию в состоянии комы.

Как сообщает пресс-центр областного УМВД, оба мужчины были пристёгнуты ремнями безопасности. Эксперты выясняют, был ли водитель в алкогольном опьянении.