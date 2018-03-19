Самый уникальный Ferrari 599 SA Aperta выставили на продажу

Автомобиль Ferrari 599 SA Aperta является дважды уникальным, ведь эта модель была выпущена ограниченным тиражом, к тому же выставленный на продажу экземпляр стал единственным из партии, который получил черный кузова и салон Hermes.

Продает уникальный автомобиль дилер из Германии Auxietre & Schmidt, который сообщает, что пробег самого уникального Ferrari 599 SA Aperta составляет 11 500 км. О стоимости модели не сообщается.

Машина имеет трехслойный оттенок черного под названием Nero Stellato, а также интерьер в фирменном оранжевом цвете Hermes.

Под капотом автомобиля располагается шестилитровый двенадцатицилиндровый двигатель, который выдаст 680 л.с. при 620 Нм крутящего момента. Пару двигателю составляет шестискоростная секвентальная коробка передач.

Разгон Ferrari 599 SA Aperta осуществляется за 3,6 секунды до первой сотни, а максимальная скорость ограничена электроникой на отметке 325 км/ч.